Amazon Prime Day 2021: le migliori offerte sulle Smart TV con risoluzione 4K a meno di 500 euro

Gli sconti del Prime Day sono ovviamente riservati agli iscritti al servizio Prime. L'iscrizione ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivata in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza. Con questo abbonamento è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Amazon Music con 2 milioni di brani e Prime Video per lo streaming di serie e film.

La nostra selezione delle migliori offerte sulle Smart TV sotto ai 500 euro per l' Amazon Prime Day 2021 , la due giorni di sconti che finirà martedì 22 giugno alle 23:59 e garantisce i prezzi Amazon più bassi per tutto il 2021. Qui la pagina ufficiale dell'evento che non si limita ovviamente agli sconti sulla tecnologia.

Le migliori offerte sulle Smart TV 4K a meno di 500 euro

Al di sotto dei 500 euro il refresh è puntualmente limitato ai 60 Hz, ed è un elemento da tenere in conto se si vuole giocare ad alti livelli ai titoli competitivi, ma pensando ai titoli ad alto impatto visivo, 60 frame per secondo sono sufficienti anche per la generazione di console appena scesa in campo. Basti pensare a titoli come Forza Horizon 5 che girerà a 30 fps in 4K e 60 in 1440p, preferendo puntare sulla qualità visiva, davvero mozzafiato.

Il primo modello della nostra lista, comunque, è l'Hisense 50E78GQ, che porta in questa fascia di prezzo, grazie a uno sconto netto, tecnologie come l'auto low latency mode e il VRR, il variable refresh rate che garantiscono una marcia in più in ambito gaming. L'LG 43UP77006LB punta invece sul prezzo, davvero contenuto in relazione alle caratteristiche, come il modello successivo, che si spinge però fino a 50 pollici. Il Samsung AU7190 55 si gioca invece la sua partita sul contrasto, da valutare ovviamente in relazione alla fascia di prezzo, mentre l'Hisense 50U71QF torna a guardare all'equilibrio, vantando un input lag piuttosto buono per il segmento di appartenenza.