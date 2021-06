Amazon Prime Day 2021: le migliori offerte anticipate della settimana

Continuano le offerte anticipate in vista dell'Amazon Prime Day 2021 che, delineato nel dettaglio in questa pagina, è stato anticipato a giugno per evitare sovrapposizioni con Olimpiadi ed Europei.

Gli sconti della settimana includono la tastiera da gioco di lusso Steelseries Apex Pro con schermo OLED, una tastiera professionale Logitech, il valido alimentatore EVGA SuperNOVA 550, una SSD Lexar piccola ma economica, una tastiera per Microsoft Surface Pro X, una selezione di laptop e preassemblati Lenovo e una tavoletta Wacom di buon livello.

La due giorni di sconti si terrà il 21 e 22 giugno e come di consueto è accompagnata da offerte legate ai servizi Prime che trovate in calce alle offerte, assieme a tutti i dettagli sui due eventi musicali pensati per celebrare il Prime Day.

Cosa molto importante, dal 7 al 20 giugno l'acquisto di un prodotto delle piccole e medie imprese (PMI), tra quelli inclusi questa pagina, garantirà un buono da 10 euro da spendere durante il Prime Day.

Gli sconti del Prime Day sono ovviamente riservati agli iscritti al servizio Prime. L'iscrizione ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivato in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza, durante i quali è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Music da 2 milioni di brani e Prime Video.

Per celebrare il Prime Day, l'evento Prime Day Show, con protagonisti Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi, sarà disponibile su Prime Video a partire dal 17 giugno.

Il Prime Day Live italiano, con Gaia e i Pinguini Tattici Nucleari, si terrà invece il 18 giugno alle ore 18:30 sul canale Twitch di Amazon Music Italia e sull'app Amazon Music.

Di seguito le promozioni sui servizi Prime in vista dell'Amazon Prime Day 2021: