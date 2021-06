Amazon Prime Day 2021: le migliori offerte sui cavi USB per Apple, Android e Nintendo Switch

La nostra selezione delle migliori offerte sui cavi USB per l'Amazon Prime Day 2021, la due giorni di sconti che finirà martedì 22 giugno alle 23:59 e garantisce i prezzi Amazon più bassi per tutto il 2021. Qui la pagina ufficiale dell'evento che non si limita ovviamente agli sconti sulla tecnologia. Gli sconti del Prime Day sono ovviamente riservati agli iscritti al servizio Prime. L'iscrizione ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivata in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza. Con questo abbonamento è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Amazon Music con 2 milioni di brani e Prime Video per lo streaming di serie e film.

Le migliori offerte sui cavi USB Le offerte Amazon Prime Day 2021 includono una tripletta di sconti dedicati ai cavi USB con certifiche specifiche per diversi dispositivi. Il set RAVIAD include 4 cavi che vanno dal mezzo metro, utile per viaggiare visto il peso e l'ingombro ridotti, fino a 3 metri e garantisce piena compatibilità con diversi smartphone Android. I cavi UNIQO sono invece di due tipi, uno per Samsung, Huawei, Honor e Xiaomi e l'altro per dispositivi Apple. Il cavo USB-C Premium di PowerA è invece pensato per Nintendo Switch.

Set da 4 cavi RAVIAD USB 2.0 da Type-A a Type-C Uno sconto degno di nota su un set di cavi con compatibilità garantita per svariati dispositivi tra cui Samsung Galaxy a40/ a50/ a70, s10/ s9 / s8, Note9/ Note8/ A5(2017), Huawei p30 / p20 / p20 pro, Mate 20 Pro, Honor View 10, OnePlus 6T, LG G6, Sony Xperia XZ e Pixel XL. Scheda tecnica set USB da 4 cavi RAVIAD Tipologia: USB 2.0 da Type A a Type C

USB 2.0 da Type A a Type C Velocità di carica: 5V/ 3A

5V/ 3A Velocità dati: fino a 480 Mbps

fino a 480 Mbps Lunghezza: 0.5, 1, 2, 3 metri

0.5, 1, 2, 3 metri Prezzo: 5,9€ su Amazon

Cavo ‎UQLIGHTS UNIQO da USB 2.0 Type-A a Lightning Sconto effettivo di 4 euro per un cavo da 1 metro con compatibilità certificata per smartphone Apple dall'iPhone 5S all'iPhone 11 Pro Max. Supporta inoltre iPad Air e Air 2, iPad Mini dal 2 al 4, iPad 12.9" di prima e seconda generazione, iPad pro 10.5" e 9.7" e iPod touch di sesta generazione. Scheda tecnica ‎UQLIGHTS UNIQO da USB 2.0 Type-A a Lightning Tipologia: USB 2.0 da Type A a Lightning

USB 2.0 da Type A a Lightning Velocità di carica: ND

ND Velocità dati: ND

ND Lunghezza: 1 metro

1 metro Prezzo: 6,9€ su Amazon

Cavo ‎‎UQTYPECS UNIQO da USB 2.0 Type-A a Type-C Sconto del 15% circa per un cavo da 1 metro con compatibilità certificata per smartphone Samsung, Huawei, Honor e Xiaomi, sia per trasferimento dati sia per la connessione con adattatori, powerbank e caricabatterie. Scheda tecnica‎UQLIGHTS UNIQO USB 2.0 Type-A a Type-C Tipologia: USB 2.0 da Type-A a Type-C

USB 2.0 da Type-A a Type-C Velocità di carica: ND

ND Velocità dati: ND

ND Lunghezza: 1 metro

1 metro Prezzo: 5,9€ su Amazon