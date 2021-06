Amazon Prime Day 2021: le migliori offerte sui joypad per PS4, Xbox, Android, iOS e PC

La nostra selezione delle migliori offerte sui joypad per l'Amazon Prime Day 2021, la due giorni di sconti che finirà martedì 22 giugno alle 23:59 e garantisce i prezzi Amazon più bassi per tutto il 2021. Qui la pagina ufficiale dell'evento che non si limita ovviamente agli sconti sulla tecnologia. Gli sconti del Prime Day sono ovviamente riservati agli iscritti al servizio Prime. L'iscrizione ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivata in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza. Con questo abbonamento è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Amazon Music con 2 milioni di brani e Prime Video per lo streaming di serie e film.

Le migliori offerte sui joypad Abbiamo scelto alcuni tra i joypad più appetibili dalle offerte Amazon Prime Day 2021, partendo dal lussuoso Razer Kishi per dispositivi iOS, per arrivare a controller abbordabili per Xbox e Xbox Series X|S, per PlayStation 4 oltre che, con supporto MOGA incluso, per dispositivi Android, per il Cloud Gaming e per PC.

Razer Kishi iOS Sconto di 20 euro sul prezzo già ribassato di un ottimo controller wireless ergonomico che permette di giocare senza problemi con la maggior parte dei dispositivi iOS. Promette latenza bassa e può essere ricaricato dal dispositivo. Inoltre, quando connesso direttamente, garantisce una risposta dei comandi istantanea. Scheda tecnica Razer Kishi Piattaforme: iPhone, iPad

iPhone, iPad Dimensioni: 13.4 x 9.5 x 3.7 cm

13.4 x 9.5 x 3.7 cm Peso: 159 grammi

159 grammi Prezzo: 89,99€ su Amazon

PowerA cablato per console Xbox Sconto di 7 euro per un controller dedicato alle console Microsoft che garantisce una buona qualità e tutta la dotazione necessaria tra pulsante di condivisione, jack audio, doppio motore per la vibrazione e funzione di programmazione. Scheda tecnica PowerA per console Xbox Piattaforme: Xbox e Xbox Series X|S

Xbox e Xbox Series X|S Dimensioni: 15.6 x 10.7 x 6.5 cm

15.6 x 10.7 x 6.5 cm Peso: 250 grammi

250 grammi Prezzo: 32,99€ su Amazon

PowerA Fightpad cablato per PlayStation 4 Sconto di 17 euro per un joypad come il precedente in licenza ufficiale, questa volta per PlayStation 4, ispirato al controller del Sega Saturn, con 6 tasti disposti nello stile arcade. Include inoltre una levetta per personalizzare D-Pad e pulsanti laterali in pochi secondi. Scheda tecnica PowerA per PlayStation 4 Piattaforme: PlayStation 4

PlayStation 4 Dimensioni: 15.46 x 8.86 x 3.69 cm

15.46 x 8.86 x 3.69 cm Peso: 178 grammi

178 grammi Prezzo: 37,99€ su Amazon

PowerA Bluetooth MOGA XP5-X Saliamo a 35 euro di sconto per un joypad con supporto MOGA che permette di agganciare un dispositivo Android direttamente al controller. Ma può essere utilizzato anche su PC e per giocare direttamente in Cloud. Scheda tecnica PowerA per Android e PC Piattaforme: Android e PC

Android e PC Dimensioni: 15.4 x 10.5 x 6.4 cm

15.4 x 10.5 x 6.4 cm Peso: 526 Grammi (con supporto MOGA)

526 Grammi (con supporto MOGA) Prezzo: 40,99€ su Amazon