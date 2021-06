La nostra selezione delle migliori offerte sui mouse da gioco per l'Amazon Prime Day 2021, la due giorni di sconti che finirà martedì 22 giugno alle 23:59 e garantisce i prezzi Amazon più bassi per tutto il 2021. Qui la pagina ufficiale dell'evento che non si limita ovviamente agli sconti sulla tecnologia. Gli sconti del Prime Day sono ovviamente riservati agli iscritti al servizio Prime. L'iscrizione ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivata in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza. Con questo abbonamento è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Amazon Music con 2 milioni di brani e Prime Video per lo streaming di serie e film.

Amazon Prime Day 2021, le migliori offerte sui mouse da gioco I mouse da gioco son un altro pezzo forte delle offerte Amazon tra cui abbiamo scelto diverse eccellenze, in alcuni casi guardando alla precisione del sensore o al numero di DPU, da record nel caso dell'ottimo Logitech G PRo, e in altri guardando al peso ridotto, bassissimo per il Cooler Master MM710, o alla novità, come nel caso del valido e robusto OMEN Vector Wiress che abbiamo recensito pochi giorni fa.

Logitech G PRO In sconto di oltre 27 euro, il Logitech G PRO combina connettività wireless con latenza bassissima con un peso decisamente contenuto in relazione alla tipologia. Vanta inoltre un sensore ad altissima definizione e switch proprietari intercambiabili. Scheda tecnica Logitech G PRO

Tipologia: ambidestro

ambidestro Sensore: HERO 25K

HERO 25K Switch: GX intercambiabili (tasti principali)

GX intercambiabili (tasti principali) Peso: 80 grammi

80 grammi Connettività: USB wireless/USB cablato

USB wireless/USB cablato Sensibilità: da 100 a 25.600 dpi

da 100 a 25.600 dpi Accelerazione max: 40G

40G Tracking max: 400 IPS

400 IPS Polling: 1000 Hz (1 ms)

1000 Hz (1 ms) Prezzo: 89,99€ su Amazon

Razer Basilisk V2 Sconto netto di 20 euro per un ottimo mouse cablato pensato per il gaming ad alta velocità. Combina infatti un sensore da 20000 dpi con una velocità massima di tracking elevatissima di 650 pollici per secondo. Scheda tecnica Razer Basilisk V2

Tipologia: destrorso

destrorso Sensore: Razer Focus+ 20k

Razer Focus+ 20k Switch: switch ottici da 70 milioni di click (tasti principali)

switch ottici da 70 milioni di click (tasti principali) Peso: 92 grammi

92 grammi Connettività: USB cablato

USB cablato Sensibilità: da 100 a 20.000 dpi

da 100 a 20.000 dpi Accelerazione max: 50G

50G Tracking max: 650 IPS

650 IPS Polling: 1000 Hz (1 ms)

1000 Hz (1 ms) Prezzo: 49,99€ su Amazon

Cooler Master MM710 Con uno sconto di 8 euro su un prezzo già in forte ribasso, il Cooler Master MM710 risulta decisamente appetibile per chi é in cerca di un mouse semplice, ma capace di combinare un buon sensore con un peso di appena 53 grammi, perfetto per chi ha una mano chirurgica. Scheda tecnica Cooler Master MM710

Tipologia: destrorso

destrorso Sensore: PixArt PAW3389

PixArt PAW3389 Switch: switch Omron da 20 milioni di click (tasti principali)

switch Omron da 20 milioni di click (tasti principali) Peso: 53 grammi

53 grammi Connettività: USB cablato

USB cablato Sensibilità: da 400 a 16.000 dpi

da 400 a 16.000 dpi Accelerazione max: 50G

50G Tracking max: 400 IPS

400 IPS Polling: 1000 Hz (1 ms)

1000 Hz (1 ms) Prezzo: 35,99€ su Amazon

Corsair Dark Core RGB PRO SE Wireless Torniamo a un mouse wireless, in sconto di oltre 30 euro, che mette in campo un sensore ad alta definizione, una buona velocità di tracking, doppia modalità di polling e un'autonomia notevole. Ma ha un peso notevole che lo rende adatto a chi preferisce i mouse ben piazzati. Scheda tecnica Corsair Dark Core RGB PRO SE Wireless

Tipologia: destrorso

destrorso Sensore: PixArt PAW3392

PixArt PAW3392 Switch: switch Omron da 50 milioni di click (tasti principali)

switch Omron da 50 milioni di click (tasti principali) Peso: 142 grammi

142 grammi Connettività: USB Wireless/USB cablato

USB Wireless/USB cablato Sensibilità: da 400 a 18.000 dpi

da 400 a 18.000 dpi Accelerazione max: 50G

50G Tracking max: 450 IPS

450 IPS Polling: 1000/2000 Hz (1/2 ms)

1000/2000 Hz (1/2 ms) Prezzo: 78,99€ su Amazon