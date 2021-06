Amazon Prime Day 2021: solo per oggi buono sconto di 6 euro in regalo con una ricarica di 50 euro

Le promozioni dell'Amazon Prime Day 2021 includono la possibilità di ottenere un buono sconto da 6 euro per gli acquisti sulla piattaforma ricaricando di 50 euro il proprio account.

La promozione, in scadenza alle 23:59 di questa sera, è valida per i primi 24000 utenti che coglieranno l'occasione ed è limitata a un solo account e a un solo acquisto che godrà automaticamente del taglio di prezzo sul saldo finale.

L'Amazon Prime Day 2021 finirà alle 23:59 di martedì 22 giugno e garantisce prezzi Amazon più bassi per tutto il 2021. Qui la pagina ufficiale dell'evento che non si limita ovviamente agli sconti sulla tecnologia.

Gli sconti del Prime Day sono ovviamente riservati agli iscritti al servizio Prime. L'iscrizione ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivata in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza. Con questo abbonamento è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Amazon Music con 2 milioni di brani e Prime Video per lo streaming di serie e film.