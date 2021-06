Amazon Prime Day 2021: giochi PS5 in offerta, da Ratchet & Clank a Spider-Man

In occasione dell'Amazon Prime Day 2021 sono disponibili diversi giochi PS5 in offerta, con titoli anche piuttosto recenti come Ratchet & Clank: Rift Apart oppure prodotti di grande successo come Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Dopo le promozioni su Metro Exodus Complete Edition, Godfall e Chivalry 2, ecco dunque una nuova mandata di occasioni imperdibili per i possessori di PlayStation 5.

Ratchet & Clank: Rift Apart, il coraggioso protagonista con un grosso fucile.

Accolto dalla stampa internazionale con voti fantastici, Ratchet & Clank: Rift Apart sfrutta le capacità tecniche della nuova console Sony per offrirci un'avventura visivamente strepitosa, divertente e ricca di tanti contenuti.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales racconta del percorso di Miler per diventare un eroe.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales non ha bisogno di presentazioni: si tratta di una delle esclusive di maggior successo su PS5, che parte dalle solide basi del precedente episodio per introdurre il percorso di Miles Morales e la sua voglia di diventare un eroe.

Resident Evil Village, l'affascinante ma temibile Lady Dimitrescu.

Resident Evil Village, con i suoi 4 milioni di copie vendute, consolida la popolarità della serie survival horror targata Capcom con un capitolo decisamente coinvolgente, con una visuale in prima persona che aumenta la tensione e meccaniche sparatutto di grande valore.

Judgment, Takayuki Yagami si prepara a combattere.

Judgment è approdato su PlayStation 5 alcune settimane fa, con una versione tecnicamente migliorata che consente di giocare la lunga e appassionante campagna single player a 4K dinamici e 60 fps, dedicando tutto il tempo necessario anche alle tante attività collaterali disponibili nella mappa di Kamurocho, a Tokyo.

Assassin's Creed Valhalla, un artwork ufficiale.

La Limited Edition di Assassin's Creed Valhalla ci metterà nei panni di Eivor, guerriero vichingo che insieme al suo clan si stabilisce nell'Inghilterra del IX secolo in cerca di una terra prosperosa dove stabilirsi, ma deve fare i conti con l'esercito di Alfredo il Grande e con le insidie di una nuova Setta.