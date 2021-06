Amazon Prime Day 2021: sconti per le schede madri B550 ASUS ROG STRIX GAMING e ASUS TUF GAMING

Le offerte Amazon Prime Day 2021 di ASUS comprendono anche sconti importanti per le due schede madri ASUS ROG STRIX B550-E GAMING e ASUS TUF GAMING B550-PLUS (WI-FI) .

Entrambe sono compatibili sia con gli ultimi processori Ryzen 5000, sia con i Ryzen 4000 e Ryzen 3000 delle precedente generazione.

La ASUS ROG STRIX B550-E GAMING, in sconto di 20 euro, è un modello di lusso della serie intermedia delle schede madri per processori Ryzen e gode di interfaccia PCIe 4.0, in combinazione con i processori Ryzen 5000, sfoggiando anche una porta LAN da 2.5 Gb, Wi-Fi 6 integrata e uscita HDMI 2.1 per sfruttare i processori con grafica integrata Vega.

La ASUS TUF GAMING B550-PLUS (WI-FI), in sconto di 35 euro, non manca ovviamente del supporto per il PCIe 4.0, di serie per le schede madri B550 e X570, e di una LAN da 2.5 Gb con anche Wi-Fi 6 integrata. Gode inoltre di alimentazione da 8+2 stadi in modo da garantire il supporto per tutti i processori Ryzen. Rinuncia però all'illuminazione e mette da parte il lusso della Strix in funzione di un prezzo inferiore.

L'Amazon Prime Day finirà alle 23:59 di martedì 22 giugno e garantisce prezzi Amazon più bassi per tutto il 2021. Qui la pagina ufficiale dell'evento che non si limita ovviamente agli sconti sulla tecnologia.

Gli sconti del Prime Day sono ovviamente riservati agli iscritti al servizio Prime. L'iscrizione ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivata in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza. Con questo abbonamento è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Amazon Music con 2 milioni di brani e Prime Video per lo streaming di serie e film.