Amazon Prime Gaming: giochi gratis di settembre 2022 disponibili, il link

Amazon Prime Gaming, incluso nell'abbonamento Amazon Prime, ha reso oggi disponibili i giochi gratis di settembre 2022. Ecco la lista dei giochi inclusi nel servizio questo mese:

Assassin's Creed Origins

Football Manager 2022

La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor

The Dig

Defend the Rook

We. The Revolution

Castle on the Coast

Word of the Law: The Death Mask Collector's Edition

Al momento della scrittura non sono ancora disponibili tutti i giochi, ma supponiamo che Amazon li aggiungerà a breve. Potete reclamare i giochi da questo indirizzo.

Assassin's Creed Origins

Come sempre, sono anche disponibili una serie di contenuti digitali per vari giochi, sempre compresi nell'abbonamento Amazon Prime Gaming. Potrete trovare contenuti per Pokémon Go, GTA 5, League of Legends, Destiny 2, New World, Battlefiled 2042, World of Warcraft, Brawlhalla, Lost Ark, Apex Legends, Valorant, Call of Duty, Overwatch, FIFA 22, PUBG, Roblox, World of Tanks, Two Point Hospital e tanti altri giochi. Trovate tutto al link indicato sopra.

Ad agosto 2022, i giochi gratis di Amazon Prime Gaming includevano invece: StarCraft: Remastered, Zak McKracken and the Alien Mindbenders, Beasts of Maravilla Island, Recompile, ScourgeBringer e Family Mysteries: Poisonous Promises.

Diteci, le novità di settembre 2022 vi soddisfano?