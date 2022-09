Live a Live: 500.000 copie vendute in tutto il mondo, è un successo

Il remake di Live a Live ha venduto 500.000 copie in tutto il mondo, tra negozi fisici e digitali. L'annuncio è stato dato dall'editore Square Enix e dallo studio di sviluppo historia durante il live stream per il 28° anniversario del gioco, in cui hanno parlato di un successo.

Live a Live è stato lancio su Nintendo Switch il 26 luglio 2022. Stando alle classifiche di Famitsu, 114.467 delle copie sono state vendute nei negozi giapponesi.

Naturalmente 500.000 copie sono un ottimo risultato per un progetto di dimensioni comunque contenute. Evidentemente c'è richiesta di titoli simili tra grosse nicchie di appassionati che, se accontentati, son ben felici di spendere i loro soldi.

Se vi interessa provarlo, sul Nintendo eShop c'è una demo di Live a Live che consente di provare il gioco. Per altre informazioni, potete leggere anche la nostra recensione. Leggiamo la sinossi ufficiale:

In LIVE A LIVE impersonerai otto personaggi giocabili le cui avventure si svolgono in epoche diverse, con meccaniche di gioco e ambientazioni uniche. Cosa ti attenderà alla fine del tuo viaggio, quando avrai completato tutti i capitoli di questa storia?

Ogni epoca ha la sua storia e i suoi personaggi unici, accompagnati da meccaniche di gioco distinte che rendono i vari capitoli un'esperienza unica.