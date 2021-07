Amazon Prime Gaming regala due giochi gratis per PC dalla serie Battlefield

Gli abbonati ad Amazon Prime Gaming, ovvero chi è in possesso di una sottoscrizione ad Amazon Prime (e quindi anche a Twitch Prime) possono ottenere altri due giochi gratis per PC nel corso del mese, con Battlefield 1 e Battlefield 5 che si aggiungono dunque al catalogo dei regali.

A partire da oggi e fino al 4 agosto, Battlefield 1 può essere scaricato dagli abbonati a Prime Gaming, con una copia che può essere riscattata su Origin, mentre a seguire arriverà anche Battlefield V, previsto dal 2 agosto all'1 ottobre 2021. Si tratta, in entrambi i casi, dell'edizione standard degli sparatutto DICE ad ambientazione storica.

Questo significa che potremo scaricare la versione originale di Battlefield 1 e Battlefield V non comprensiva di espansioni e DLC aggiunti in seguito, ma considerando che la maggior parte di questi sono comunque stati messi a disposizione gratuitamente soprattutto per quanto riguarda Battlefield 5, la questione non rappresenta un grande problema.

L'iniziativa capita con un'ottimo tempismo, considerando che consente di prendere confidenza con la serie, nel caso non l'abbiate fatto in precedenza, in attesa del lancio del nuovo Battlefield 2042. Potete iniziare a riscattare Battlefield 1 sulla pagina dedicata ai giochi e al bottino degli abbonati su Prime Gaming, ricordiamo inoltre che entro il 2 agosto sono ancora riscattabili anche RAD, The Secret of Monkey Island: Special Edition e altri titoli come Batman: The Enemy Within e Tales of the Neon Sea.