Amazon Tablet Fire HD 8 da 32 e 64 GB: offerta del Black Friday 2021

Con l'inizio del Black Friday 2021, su Amazon sono disponibili in offerta vari modelli e configurazioni di tablet Fire HD 8. Lo sconto è di 20€ su tutti i modelli.

Prima di tutto, ecco l'offerta per il tablet Fire HD 8 da 32 GB con pubblicità. Ecco invece l'offerta per il tablet Fire HD 8 da 32 GB senza pubblicità. Passiamo ora al tablet Fire HD 8 da 64 GB con pubblicità. Infine, ecco il tablet Fire HD 8 da 64 GB senza pubblicità. Tutti i tablet sono in sconto di 20€, come detto. Non si tratta dell'offerta migliore dell'anno, ma considerando che questi tablet vengono messi in offerta molto di rado (questa è la seconda volta nel 2021), gli interessanti potrebbero cogliere l'occasione per risparmiare. Sono ovviamente venduti e spediti da Amazon.

I Fire HD 8 sono tablet con schermo da 8 pollici. Lo schermo è da 1280 x 800 (189 ppi). La CPU è un quad-core da 2.0 Ghz. La batteria promette un'autonomia da 12 ore. La connessione avviene tramite USB-C 2.0, con un tempo di ricarica di 5 ore. La fotocamera frontale e posteriore sono da 2 MP. Supporta il Dolby Atmos. Il peso è 355g.

Vi segnaliamo che è in offerta anche il modello Fire HD 10.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Tablet Amazon Fire HD 8

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.