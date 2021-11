Amazon Fire HD 10, tablet in offerta per il Black Friday 2021: modelli da 32 e 64 GB

Oggi è il primo giorno di Black Friday 2021 ed è disponibile un'offerta su vari modelli di Amazon Fire HD 10, precisamente da 32 e 64 GB in configurazione con e senza pubblicità. Gli sconti sono di 20 euro.

Prima di tutto, ecco le offerte per il modello dell'Amazon Fire HD 10 da 32 GB, in versione con pubblicità e senza pubblicità. Ecco invece le offerte per il modello dell'Amazon Fire HD 10 da 64 GB, sempre in configurazione con pubblicità e senza pubblicità. Le offerte odierne non sono le migliori in assoluto, in quanto - a giugno 2021 - gli Amazon Fire HD 10 erano stati messi in offerta Lampo a un prezzo leggermente inferiore. Il prezzo odierno è comunque interessante e chi è in cerca di questi modelli non si dovrebbe aspettare sconti migliori a breve termine.

Gli Amazon Fire HD 10 dispongono di uno schermo da 10.1 pollici, 1920x1200p e 224 ppi. Il processore è un octa-core da 2.0 GHz e la RAM è da 3 GB. Dispone di una fotocamera frontale da 2 MP e di una fotocamera posteriore da 5 MP. La batteria promette fino a 12 ore di durata e permette la ricarica tramite USB-C (in meno di 4 ore). Il cavo e il caricatore CA sono inclusi. Tramite l'app Store Amazon è possibile scaricare tutte le app principali, come Netflix, Facebook, DAZN, Twitch, Instagram, TikTok, Amazon Prime e non solo. Pesa 465 grammi.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Amazon Fire HD 10

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.