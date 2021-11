Kindle Oasis da 8 e 32 GB: offerta Amazon del Black Friday 2021, miglior prezzo dell'anno

Oggi - 19 novembre - inizia il Black Friday 2021 e Amazon propone in offerta i modelli Kindle Oasis da 8 e 32 GB. Gli sconti sono di 60€, per un valore percentuale massimo del 24%.

I modelli in offerta sono il Kindle Oasis da:



32 GB

colore grafite

connettività Wi-Fi

C'è poi il Kindle Oasis, modello:



32 GB

colore oro

connettività Wi-Fi

Si aggiunge il Kindle Oasis modello:



32 GB

colore grafite

connettività Wi-Fi + connettività cellulare gratuita

Infine abbiamo il Kindle Oasis modello:



8 GB

colore grafite

connettività Wi-Fi

Le offerte attuali sono le migliori di tutto il 2021 e pareggiano il prezzo proposto lo scorso marzo: da allora non sono mai stati rimessi in sconto. Si tratta quindi di un'occasione da non perdere.

Tutti i modelli di Kindle Oasis dispongono di uno schermo da 7 pollici e 300 ppi con tecnologia Paperwhite e design a filo. La tonalità della luce è regolabile da bianco ad ambra per non affaticare gli occhi. La resistenza all'acqua è IPX8 e impedisce i danni in caso di caduta in acqua accidentale. Dispone di pulsanti volta-pagina.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.