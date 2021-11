Kindle Paperwhite nuovo modello: offerta Amazon del Black Friday 2021, 8GB di memoria

Con l'inizio del Black Friday 2021, Amazon propone uno sconto sul nuovo modello di Kindle Paperwhite con 8 GB di memoria e schermo da 6.8 pollici. Lo sconto è di 25€, ovvero il 18%. L'offerta è valida sia sulla configurazione con pubblicità che quella senza pubblicità. Il prezzo pieno per i due modelli è - rispettivamente - 139.99€ e 149.99€. L'offerta attuale è la prima in assoluto proposta da Amazon e anche per questo la migliore. Ricordiamo che questi sono i nuovi modelli: i più vecchi modelli sono stati messi in offerta nei giochi precedenti (e al momento della scrittura sono terminati). Sono ovviamente venduti e spediti da Amazon.

La versione con pubblicità di Amazon Kindle Paperwhite costa dieci euro in meno e propone pubblicità all'interno del salvaschermo: sono quindi poco invasive. Se preferite non averle, basta acquistare la configurazione più costosa. Il nuovo Kindle Paperwhite dispone di uno schermo più grande (6.8 invece che 6 pollici), inoltre i bordi sono più sottili. La batteria promette dieci settimana di durata con una carica. È resistente all'acqua (IPX8). La tonalità dello schermo può essere regolata ad bianco ad ambra per non affaticare gli occhi. Lo schermo è antiriflesso e da 30 ppi.

Nuovo modello di Kindle Paperwhite

