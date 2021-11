SSD interno Samsung 2/4 TB: offerta Amazon del Black Friday 2021, memoria SATA in forte sconto

In questo primo giorno di Black Friday 2021, è disponibile un'offerta Amazon per un SSD interno SATA marcato Samsung MZ-77Q T0BW 870 QVO da 2 e 4 TB. Lo sconto è rispettivamente di 22.97€ e 140€. Il prezzo pieno per un SSD interno Samsung Memoria SATA MZ-77Q4T0BW 870 QVO è 409.99€. Il prezzo effettivo, come sempre, è in realtà più basso, ma la cifra migliore mai proposta sulla piattaforma è stata 299.99€. L'offerta odierna è quindi ottima. Il modello da 2 TB propone uno sconto meno d'impatto, ma anche in tal caso è il prezzo migliore mai proposto. Sono spediti da Amazon.

Questi SSD interni Samsung propongono velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/s. L'interfaccia SATA 6 Gb/s è compatibile anche con le interfacce SATA da 3 Gb/s e 1.5 Gb/s. Il fattore di forma è da 2.5 pollici.

SSD Sata Samsung

