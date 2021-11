OnePlus 9 Pro 5G: offerta Amazon del Black Friday 2021, il più avanzato smartphone OnePlus

In questo primo giorno di Black Friday 2021, su Amazon è disponibile un'offerta per lo smartphone OnePlus 9 Pro. Lo sconto segnalato è di 200€, ovvero il 20%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per lo smartphone OnePlus 9 Pro è 999€. Quello odierno è lo sconto migliore mai proposto sulla piattaforma. È venduto e spedito da Amazon.

Passando ai dati tecnici, lo smartphone OnePlus 9 Pro propone una fotocamera principale da 48MP e può registrare in 8K o 4K a 120 FPS. Lo schermo è un display Fluid 2.0 - 6.7 pollici Smart AMOLED con tecnologia LTPO e frequenza di aggiornamento 120 Hz. La batteria da 4.500 mAh si ricarica dall'1% al 70% in 30 minuti. Monta un Qualcomm Snapdragon 888 5G. Alexa è integrata. Lo smartphone pesa 197 grammi. La RAM è da 12 GB e la memoria interna è da 256 GB.

OnePlus 9 Pro

