MSI Summit E13 Flip Evo: offerta Amazon del Black Friday 2021, laptop convertibile

Oggi - 19 novembre 2021 - inizia il Black Friday 2021 e su Amazon è disponibile in offerta un MSI Summit E13Flip Evo A11MT-008IT, un laptop convertibile che si trasforma in un tablet all'occorrenza. Lo sconto è di 350€, ovvero del 18%. Il prezzo pieno per questo laptop convertibile è 1.949.99€, ma nel corso dell'ultimo anno è stato messo in offerta a intervalli. Quello odierno è il miglior prezzo per questo prodotto, che pareggia quello dello scorso ottobre. È venduto e spedito da Amazon.

MSI Summit E13 Flip Evo è un laptop convertibile perfetto per uso personale e di lavoro, ma non è pensato per il gaming. Vediamo le componenti di questo laptop:



CPU: Intel I7-1185G7

GPU: Intel Iris Xe

RAM: 32GB LPDDR4

SSD: 1 TB

OS: Windows 10 Home

Schermo: 13.4 pollici, touchscreen, 1920x1200p

Peso: 1.3 Kg

Summit E13Flip Evo A11MT-008IT

