MSI GF65 Thin 10UE-271IT: offerta Amazon del Black Friday 2021, notebook con RTX 3060

Oggi inizia finalmente il Black Friday 2021 e per l'occasione MSI ha messo in offerta un notebook da gaming di prima categoria, un MSI GF65 Thin 10UE-271IT, che monta una RTX 3060. Lo sconto segnalato è di 450 euro, ovvero del 23%. Il prezzo pieno per un MSI GF65 Thin 10UE-271IT è 1.899€. Nei mesi, l'offerta migliore mai proposta è stata 1.499€, quindi quella odierna è leggermente migliore. Difficilmente si troverà questo notebook a prezzo più basso a breve termine. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Ecco le componenti del MSI GF65 Thin 10UE-271IT:



RAM: 16 GB

CPU: Intel Core i7-10750H 5 Ghz

GPU: NIVIDIA RTX 3060

SSD: 1 TB

Schermo: IPS FHD, 144Hz, 15.6 pollici

OS: Windows 10 Home

Peso: 1.86 Kg

