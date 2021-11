MSI Katana: offerta Amazon del Black Friday 2021, incredibili notebook da gaming in sconto

In questo primo giorno di Black Friday 2021, sono finalmente disponibili nuove offerte su Amazon. Tra i molteplici prodotti disponibili sulla piattaforma, troviamo le offerte per i notebook da gaming MSI Katana, precisamente i modelli GF76 11UD-047IT e GF66 11UC-426IT. Lo sconto segnalato è, rispettivamente, di 120€ e 200€. Entrambi i modelli di notebook MSI Katana sono ora al proprio prezzo minimo storico. Ad oggi, su Amazon, non vi è mai stata un'offerta pari o migliore a quella odierna. Entrambi i notebook da gaming sono venduti e spediti da Amazon.

Parliamo di due modelli dell'esclusiva linea progettata in collaborazione con il celebre illustratore Nagano Tsuyoshi e "ispirata alla famosa arma dei samurai". Vediamo le schede tecniche dei due notebook.

MSI Katana GF66 11UC-426IT:



RAM: 16 GB

CPU: Intel Core i7-11800H 4.6 GHz

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3050

SSD: 512 GB

Schermo: 15.6 pollici, FHD, 144 Hz

OS: Windows 10 Home

Peso: 2.1 Kg

MSI Katana GF76 11UD-047IT:



RAM: 16 GB

CPU: Intel Core i7-11800H 4.6 GHz

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti

SSD: 1 TB

Schermo: 17.3 pollici, FHD, 144 Hz

OS: Windows 10 Home

Peso: 2.3 Kg

MSI Katana

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.