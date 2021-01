Amazon e Twitch Prime febbraio 2021, ecco i giochi gratis del mese

Oltre a questi, con l'abbonamento è possibile ottenere del "loot" aggiuntivo per vari giochi, come il drop dedicato a FIFA 21, che include pacchetti per Ultimate Team e altro, disponibile fino al 3 marzo. Disponibili inoltre un bundle esotico per Destiny 2 e skin per Fall Guys: Ultimate Knockout.

A tutto questi si aggiunge poi la cornucopia di giochi SNK che sono stati messi a disposizione fino al 31 marzo 2021 per gli abbonati ad Amazon e Twitch Prime, con l'accordo stipulato insieme al publisher. Ricordiamo il ricco elenco in questione: