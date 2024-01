AMD le CPU Zen 5 di nuova generazione sono entrate in produzione, per un leak

Questi nuovi processori sono compatibili con la piattaforma desktop AM5 , presenti anche nelle schede madri attuali della serie 600, ma dovrebbero comunque apportare parecchie novità in termini di caratteristiche e performance.

Le nuove CPU hanno il nome in codice Granite Ridge e sono strutturate sulla nuova architettura core Zen 5, che dovrebbe comportare una decisione evoluzione rispetto alle precedenti.

Secondo quanto riferito dal leaker Kepler, piuttosto noto e considerato affidabile per quanto riguarda le questioni relative all'hardware, le CPU AMD Zen 5 di nuova generazione sarebbero entrate nella fase di produzione di massa , cosa che dovrebbe comportare l'uscita per il 2024.

Uscita vicina nel 2024?

In effetti, la roadmap ufficiale di AMD cita il 2024 come anno di lancio delle nuove CPU, dunque la tempistica risulterebbe in linea con le previsioni, ma il fatto che la produzione di massa sia stata già avviata così presto nell'anno potrebbe indicare un lancio prima del previsto.



La cosa strana è che non sappiamo ancora molto di questa nuova generazione di processori da parte di AMD. Dovrebbero andare a competere direttamente con gli Intel Arrow Lake, legati alla piattaforma LGA 1851 e, come quest'ultime, dovrebbero essere progettate con un occhio di riguardo all'intelligenza artificiale.

Anche in questo caso, probabilmente, possiamo aspettarci l'integrazione di componenti che fungano da acceleratori per l'uso delle funzioni di intelligenza artificiale, seguendo quanto fatto con i nuovi Ryzen 8000G APU che contengono all'interno una unità NPU specifica.