Towerborne è ancora lontano, probabilmente non sarà la sorpresa dell'Xbox Developer Direct

Manca sempre meno all'avvicinarsi dell'Xbox Developer Direct. Sappiamo cosa sarà mostrato, ma il pubblico si aspetta che venga mostrato anche qualcosa di nuovo, magari con una pubblicazione a sorpresa. Anche ammesso che sia così, pare credibile che non si tratterà di Towerborne, almeno stando a quanto svelato dal noto giornalista e leaker Jez Corden.

Corden, tramite il pdocast The Xbox Two, ha affermato che Towerborne non è stato rimandato, ma ha ancora bisogno di un po' di lavoro, quindi è più credibile che si tratti di un gioco previsto per la seconda metà del 2024.

Ovviamente è più credibile che la (potenziale e non confermata) sorpresa dell'Xbox Developer Direct sia un gioco mai annunciato, quindi non crediamo che vi siano giocatori rattristati dal fatto che Towerborne sia ancora lontano dall'uscita e sia stato quindi escluso dalla lista di candidati.