AMD Radeon RX 6700 XT, ecco la data di presentazione ufficiale

AMD Radeon RX 6700 XT ha una data di presentazione, annunciata dall'azienda in via ufficiale: la scheda video verrà rivelata il 3 marzo alle 17.00, ora italiana.

I rumor di qualche settimana fa, che parlavano di una uscita a marzo per la AMD Radeon RX 6700 XT, potrebbero dunque essere rivelarsi corretti, considerando le tempistiche.

Sempre stando alle voci, la nuova GPU con architettura RDNA 2 monterà un chipset Navi 22 XT/XTL con 40 Compute Unit, 2560 Stream Processor, 40 Ray Accelerator e una frequenza di clock pari a 2,5-2,6 GHz.

La scheda sarà equipaggiata con 12 GB di memoria GDDR6 con velocità pari a 16 Gbps, l'interfaccia sarà da 192 bit e l'alimentazione a 8 pin PCI-Express. Per quanto riguarda il TDP, potrebbe andare da 189W a 230W.

Il teaser di AMD, che trovate qui in calce, mostra un sistema di dissipazione a doppia ventola per la Radeon 6700 XT, mentre ancora non ci sono dettagli per quanto concerne il prezzo della scheda: un dettaglio che non mancherà di fare la differenza.