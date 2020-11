Among Us: c'è chi prova a giocare senza impostori a guardie e ladri

Il bello di Among Us è la possibilità di piegare le regole del gioco in base alle proprie esigenze. InnerSloth ha dato la possibilità di creare partite con regole personalizzate, ma c'è anche chi vorrebbe delle modalità senza gli impostori. E nell'attesa che lo sviluppatore dia questa possibilità in via ufficiale, alcune persone si sono ingegnate per fare da sé e giocare a qualcosa di simile a guardie e ladri.

Questo perché al momento almeno un impostore bisogna averlo. Però con una buona organizzazione e un po' di creatività si può ovviare anche a questo limite. Per esempio alcuni giocatori stanno organizzando partite a guardie e ladri nelle quali gli impostori si rivelano ad inizio partita. In seguito danno del tempo agli giocatori per nascondersi. A questo punto parte la caccia con abilità e vista molto limitate.

Le regole per giocare a Hide and Seek sono:

Regole Standar: no sabotaggi, no accuse e nessuna segnalazione dei corpi.

Impostors: 1

Emergency Meeting: 1

Emergency Cooldown: 10s to 15s

Discussion Time: 30s

Voting Time: 15s

Player Speed: 2.5x to 3x

Crewmate Vision: 4x to 5x

Impostor Vision: .5x

Kill Cooldown: 10s to 20s

Kill Distance: short

Tasks: INFINITE

In altri casi ci si può mettere d'accordo e l'impostore avrà nell'economia del gioco un ruolo differente rispetto a quello di ammazza-compagni. Infine, il metodo più tortuoso per non avere un impostore in Among Us è quello di giocare assieme ad un account "vuoto" e ricaricare la partita fino a quando il sistema non assegna a lui l'impostore. In questo modo tutti gli altri partecipanti sono liberi di scorrazzare per il gioco senza il rischio di venire trucidati da chicchessia.

Voi avete mai provato questo genere di varianti?