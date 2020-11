Kingdom: Classic è gratis su GOG fino a domenica

Kingdom: Classic, il capostipite della serie di Noio e Licorice, è gratis fino a domenica 8 novembre su GOG. Per ottenere il gioco basta collegare il proprio account Steam al negozio di CD Projekt e accettare di ricevere la newsletter con novità e promozioni. Una volta fatto potrete riscattare direttamente il gioco sul vostro account.

Per chi non conoscesse la serie di Kingdom, vi possiamo dire che si tratta di un survival apparentemente piuttosto semplice nel quale dovrete organizzare una fortezza medioevale in modo da sopravvivere alle incursioni notturne di nemici e mostri. Per farlo basterà muovere avanti e indietro il vostro cavaliere per un livello bidimensionale così da raccogliere risorse, dare ordini e costruire fortificazioni. Il gioco andrà avanti fino a che sarete in grado di resistere agli assalti nemici.

Per poter riscattare il gioco basterà andare al seguente indirizzo e seguire le istruzioni. Nel caso in cui non siate degli habitué, GOG vi dovrebbe chiedere di fare un account, di collegare il vostro profilo di Steam e infine di accettare di ricevere la loro newsletter. Una volta fatto tutto ciò potrete ottenere il codice da utilizzare, anche in questo caso per soli pochi giorni, su Steam. La promozione è valida solo fino a domenica 8 novembre alle 19.

Piccola curiosità: sapevate che Licorice è stata fondata da Marco Bancale, un ragazzo italiano che vive in Islanda?