Among Us: il sistema di ventilazione sarà indebolito, le novità del prossimo update

Among Us sta per ricevere un nuovo aggiornamento, precisamente il 7 luglio 2021, che introdurrà varie correzioni a bug e anche una nuova missione per i membri dell'equipaggio. Questa missione permetterà di ripulire uno degli ingressi del sistema di ventilazione e, di conseguenza, bloccare quel specifico ingresso, così da impedire agli impostori di utilizzarlo.

Il sistema di ventilazione è uno dei più grandi punti di forza degli Impostori di Among Us. Nella mappa ci sono vari punti di ingresso e l'impostore può utilizzarli per passare da un punto all'altro all'istante: ovviamente deve farlo senza farsi notare, ma è un ottimo modo per eliminare un membro dell'equipaggio e cambiare area prima di essere notati da altri giocatori.

Il mini-gioco della pulizia del sistema di ventilazione, di cui potete vedere un esempio qui sopra, sembra essere molto semplice: Among Us chiede unicamente di selezionare la sporcizia presente all'interno del sistema di ventilazione; l'importante è che non si debba far scorrere una tessera, giusto? Inoltre, se si inizia il mini-gioco nel mentre un Impostore si trova all'interno, quest'ultimo viene costretto ad uscire.

Vi segnaliamo infine che Mario Golf e Among Us sono i più venduti su Nintendo Switch via eShop in questa settimana. Il gioco continua quindi ad avere successo, almeno sulla console della casa di Kyoto.