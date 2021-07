First Playable 2021, il calendario delle dirette di oggi su Twitch

First Playable 2021 comincia oggi con la prima delle sue due giornate, e Multiplayer.it è partner esclusivo dell'evento organizzato da IIDEA. Per questo potrete seguire tutte le dirette sul nostro canale Twitch, nell'ambito di un calendario piuttosto ricco.

Il programma si apre con due interventi di benevenuto provenienti dal Ministero per gli Affari Esteri e dal Ministero per lo Sviluppo Economico, per partire alle 10.20 con un primo panel dedicato al tema delle politiche di supporto al settore videoludico. Non mancheranno i riferimenti al First Playable Fund, già preso d'assalto.

Alle 11.00 sarà la volta di un panel in inglese dedicato all'Unreal Engine 5, la nuova versione del potente motore grafico sviluppato da Epic Games, protagonista della spettacolare demo su PS5 mostrata qualche tempo fa. Quali sono le sue reali potenzialità e come verrà utilizzato? Cercheremo di scoprirlo.

Unreal Engine 5, uno scatto dall'ultima demo.

Alle 14.00 potremo assistere a un ulteriore panel in inglese, All Over the Influence, seguito alle 15.00 da un panel dedicato a Martha is Dead e alle 16.00 dalla partecipazione di Nintendo con una tavola rotonda in compagnia degli autori di SteamWorld.

Chiuderà la giornata alle 19.30 la cerimonia di assegnazione degli Italian Video Game Awards 2021, dove verranno appunto premiati i migliori giochi italiani dell'anno a partire da una serie di entusiasmanti nomination.

Potrete seguire gli streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.

