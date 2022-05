Amouranth ha spiegato come gli hater hanno contribuito al suo successo

Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa, la più famosa streamer Twitch, non ce l'ha con i suoi hater. Anzi, li ringrazia perché hanno contribuito in modo sostanziale al suo successo, prima di tutto per l'hanno spinta a lavorare di più, oltre quanto avrebbe mai immaginato.

"Una grossa fetta del mio successo è dovuta agli hater che mi auguravano di fallire con il tempo. Mi hanno spinta a lavorare più duramente di quanto potessi immaginare, spingendomi ad assumere persone che mi hanno aiutata a seguire la mia strada.

Molti sottovalutano quanto dei compagni di squadra possano alleviare il burnout. Inoltre dovendo pagare dei salari e avendo delle bocche da sfamare, non puoi sparire per mesi perché ci sono delle persone che contano su di te per pagare le loro bollette. Sono fantastici."

Quindi Amouranth ha spiegato che i troll che le dicevano che sarebbe fallita, prima o poi, l'hanno spinta a risparmiare e a investire, facendole di fatto creare il suo business. Insomma, pare che dandole addosso molti l'abbiano spinta a fare sempre meglio e a reinventarsi per il futuro. Aggiungiamo noi che tanto odio è anche una forma di pubblicità che ne ha accresciuto sicuramente la fama a livello mondiale, tenendola sempre al centro dell'attenzione. Insomma, pare che nell'epoca dei social network l'odio produca l'effetto contrario a quello che gli hater vorrebbero.