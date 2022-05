Xbox, l'acquisizione di Activision Blizzard verrà completata quest'anno per Nick Baker

Xbox completerà l'acquisizione di Activision Blizzard entro quest'anno: ne è convinto il noto leaker Nick Baker, che sulla questione ha idee decisamente diverse rispetto ad altri insider.

Stando alle ultime notizie, l'acquisizione di Activision Blizzard procede spedita e dunque è effettivamente possibile che la casa di Redmond riesca a finalizzare l'operazione nel 2022, sebbene l'entità della stessa susciti qualche perplessità.

"Nessuno, assolutamente nessuno dovrebbe aspettarsi il completamento dell'acquisizione di Activision Blizzard entro quest'anno", ha scritto l'insider Klobrille, al che appunto Baker ha risposto che lui è invece convinto che accadrà. Chi avrà ragione?

Non c'è dubbio che un'operazione di tale importanza nasconda mille incognite e difficoltà, da qui la cautela espressa non solo da Klobrille ma anche da diversi addetti ai lavori. Nel frattempo, però, gli utenti Xbox contano su di una rapida evoluzione e sono rimasti delusi dalle ultime novità riguardanti Call of Duty: Modern Warfare 2.

Per Tom Henderson l'accordo fra Sony e Activision per Call of Duty non scadrà prima del 2025/26, dunque fino ad allora il franchise continuerà a riservare alla piattaforma PlayStation una corsia preferenziale.