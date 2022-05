Elden Ring: presentate le statuette super deformed di Melina e di Raging Wolf

Tamashii Nations, una filiale di Bandai Spirits, ha presentato due statuette super deformed di Elden Ring, una di Melina e l'altra della corazza Raging Wolf, quella più utilizzata per gli artwork ufficiali del gioco. Vediamo il video di presentazione:

La statuetta di Melina ha delle braccia interscambiabili e un mantello rimuovibile. Il personaggio dovrebbe essere noto a tutti quelli che hanno provato il gioco, visto che è uno dei più famosi e amati.

Come detto, la corazza Raging Wolf, è la più mostrata nel materiale ufficiale. Non è sicuramente l'unica, ma è quella più iconica in termini di esposizione. Per questo motivo è stata scelta come soggetto della statuetta. Anche in questo caso le braccia sono interscambiabili (con e senza spada).

Vediamo entrambe le statuette in alcune immagini, raccolte in una galleria:

Entrambe le statuette misura nove centimetri di altezza e costano 2.970 yen (circa 23€). Già aperta la pagina delle prenotazioni, con le spedizioni previste per il mese di ottobre.