Classifica giapponese: Nintendo Switch Sports primo, solito dominio

Nintendo Switch Sports è ancora in prima posizione nella classifica giapponese, con la console ibrida che domina interamente la top 10, occupandone ogni singolo slot.

[NSW] Nintendo Switch Sports - 35,088 / 387,201 [NSW] Taiko Risshiden V DX - 21,710 / NEW [NSW] Kirby e la Terra Perduta - 12,853 / 723,567 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 10,274 / 4,642,828 [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2022 - 7,210 / 171,515 [NSW] Minecraft - 6,337 / 2,648,286 [NSW] Ring Fit Adventure - 5,245 / 3,156,972 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 4,869 / 4,884,668 [NSW] Snow Bros. Special 4,608 / NEW [NSW] Mario Party Superstars - 3,645 / 967,778

Come senz'altro ricorderete, la settimana scorsa Xbox Series S ha venduto più di PS5 per la prima volta nella storia, ma non sappiamo ancora come siano andate le cose sul fronte hardware: i dati di Famitsu si limitano per il momento ai soli giochi.

Tornando appunto al software, fra le new entry spicca Taiko Risshiden V DX, remaster di uno strategico ambientato durante il periodo feudale giapponese che in questa riedizione può contare su di una serie di contenuti inediti.

Per il resto la situazione appare più o meno invariata, con Mario Kart 8 Deluxe e Super Smash Bros. Ultimate che continuano la propria corsa verso i cinque milioni di copie vendute nel solo Giappone.