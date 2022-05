Steam: Bandai Namco lancia i saldi sui suoi giochi anime

Bandai Namco ha lanciato su Steam dei nuovi saldi per i suoi giochi in stile anime, con sconti fino al 90% per tutto il catalogo, compresi titoli molto recenti e molto desiderati come Tales of Arise.

Pagina dei saldi anime di Bandai Namco

Chiamato Animay, l'evento consente di portarsi a casa la Deluxe Edition di Tales of Arise per 39,99€ invece di 79,99€ (-50%), Scarlet Nexus per 32,49€ invece di 64,99€ (-50%), Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered per 9,99€ invece di 49,99€, la Deluxe Edition di Captain Tsubasa: Rise of New Champions per 17,49€ invece di 69,99€ (-75%), Dragon Ball FighterZ per 8,99€ invece di 59,99€ (- 85%), Dragon Ball Z: Kakarot per 17,99€ invece di 59,99€ (-70%) e tanti altri giochi, considerando la quantità di titoli anime presenti nel catalogo dell'editore giapponese.

In saldo anche titoli meno famosi come Black Clover: Quarter Knights, Little Witch Academia Chamber of Time, One Punch Man, My Hero One's Justice e le serie Sword Art Online, Naruto e One Piece. Insomma, ce n'è un po' per tutti. Date uno sguardo alle offerte.