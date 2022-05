Pac-Man Museum+: cambiati diversi membri della famiglia di Pac-Man

L'intera famiglia di Pac-Man è stata modificata in Pac-Man Museum+. Inizialmente si pensava che la triste sorte fosse toccata solo a Ms. Pac-Man, diventata Pac-Mom, per un problema di diritti, ma in realtà anche gli altri personaggi della famiglia sono stati sostituiti. Quindi Pac-Jr. è ora Pac-Boy, Pac-Baby è Pac-Sis e Chomp Chomp è Pac-Buddy. L'unico sopravvissuto è il Professor Pac.

Probabilmente anche questi personaggi sono stati eliminati per problemi di diritti, come avvenuto con Ms. Pac-Man, che fu creata da General Computer Corporation (GCC) in accordo con Midway.

Se volete saperne di più sulla raccolta, leggete la nostra recensione di Pac-Man Museum+. Questi i titoli inclusi:

Pac-Man

Super Pac-Man

Pac & Pal

Pac-Land

Pac-Mania

Pac-Attack

Pac-in-Time

Pac-Man Arrangement Arcade Ver.

Pac-Man Arrangement CS Ver.

Pac-Man Championship Edition

Pac Motos

Pac 'n Roll Remix

Pac-Man Battle Royale

Pac-Man 256

Pac-Man Museum+ è disponibile per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. È giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X e S. È disponibile da subito anche per gli abbonati a Xbox Game Pass.