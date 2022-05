Star Wars andrà avanti per sempre, secondo la presidente di Lucasfilm

La saga di Star Wars andrà avanti per sempre. A dichiararlo è stata la presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, in occasione della presentazione delle nuove serie per Disney+ alla Star Wars Celebration.

Più precisamente la Kennedy ha dichiarato a Variety che "Potrebbe andare avanti per sempre... finché ci saranno buone storie da raccontare, andrà avanti per sempre."

La Kennedy ha parlato di come la saga si stia espandendo partendo dalla felice esperienza di Mandalorian. Ahsoka è il nuovo capitolo della visione introdotta nel franchise da Jon Watts, mirata a sfruttare diversi momenti della linea temporale di Star Wars. La sostanza è che Lucasfilm sta cercando nuove storie ambientate nell'universo creato da George Lucas e in questo senso potrà proseguire per sempre.

Quindi ora la morte non è più l'unica certezza della vita, ma possiamo affiancargli Star Wars, che ha trovato una sua dimensione su Disney+, dove le serie vanno moltiplicandosi.