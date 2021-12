Anno 1404 gratis su Ubisoft Store

Ubisoft ha deciso di regalare un altro gioco a tutti i possessori di PC: Anno 1404 - History Edition è gratis sull'Ubisoft Store. Si tratta dell'edizione completa del gioco, normalmente venduta per 14,99€. L'offerta sarà valida fino al 14 dicembre 2021, quindi avete tempo per riscattare il gioco (ma non dormite sugli allori).

Per ottenere una copia digitale gratuita di Anno 1404, basta andare sulla pagina del gioco sull'Ubisoft Store e cliccare sul tasto "Per te gratis". Naturalmente bisogna possedere un account del negozio senza limitazioni per poter completare l'operazione (altrimenti fatevene uno).

Anno 1404 è un city builder con ambientazione storica, parte di una serie di lunghissima data. Per chi volesse saperlo, è completamente tradotto in italiano, doppiaggio compreso. Se volete più dettagli, leggete la nostra recensione di Anno 1404. Leggiamo altri dettagli tratti dalla descrizione ufficiale del gioco sull'Ubisoft Store:

Scopri la classica gestione urbana di Anno 1404 e la sua espansione Venezia, completamente aggiornati per i moderni sistemi operativi.

L'espansione Venezia di Anno 1404 aggiunge le modalità multigiocatore cooperativa e competitiva, nuove funzioni di spionaggio e i consigli comunali, nonché nuove navi, missioni e oggetti con cui espandere il tuo impero.

Le tue città sono più belle che mai grazie alle risoluzioni fino a 4k.

Funzionalità multigiocatore aggiornate e ampliate.

Goditi tutti i miglioramenti e prosegui la tua partita esistente grazie alla piena compatibilità dei salvataggi.

Approfitta dei miglioramenti come la modalità in finestra senza bordi e il supporto multi-schermo.

Questa edizione offre anche contenuti bonus tra cui una colonna sonora e uno sfondo, nonché un logo per la compagnia per Anno 1800.