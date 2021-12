PlayStation Store: punti Sony Rewards solo con le carte di credito PlayStation e Sony

Dal 1° gennaio 2022, per ottenere punti Sony Rewards sul PlayStation Store bisognerà per forza fare acquisti con le carte di credito VISA marchiate Sony o PlayStation. L'email con i nuovi termini di servizio è già arrivata a diversi utenti, scatenando un po' di malcontento.

Email in cui si specificano i nuovi termini dei Sony Rewards

Il programma Sony Rewards non è certo famosissimo, ma alcuni lo utilizzano con una certa regolarità, ad esempio per riscattare dei crediti da spendere sul PS Store. Limitarlo ai soli possessori di determinate carte di credito potrebbe rappresentare la sua fine definitiva o, quantomeno, la sua ulteriore marginalizzazione. In effetti in questo modo se ne limita moltissimo la portata e saranno in tanti a rimanere scoperti o con dei punti inutilizzabili.

Comunque sia, i membri del programma continueranno a ricevere 1 punto per dollaro/euro speso sul PlayStation Store fino al 31 dicembre 2021 a prescindere dalla carta di credito utilizzata.

I punti Sony Rewards consentono di riscattare molti premi, come videogiochi o i già citati crediti per il PSN, ma anche vari apparecchi di Sony come lettori Blu-Ray, Soundbar, macchine fotografiche e tanto altro. Con questa nuova mossa, Sony lo ha di fatto trasformato in un programma legato alle sue carte di credito, più che al suo negozio.