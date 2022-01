ANNO: Mutationem è in fase gold ma non ha ancora una data di uscita

ANNO: Mutationem è entrato in fase gold, il che significa che verrà pubblicato senza ritardi... ma non si sa ancora esattamente quando. Il gioco sviluppato da ThinkingStars non ha infatti ancora una data di uscita ufficiale ed è previsto per il primo trimestre su PC, PS5 e PS4.

Abbiamo provato ANNO: Mutationem un paio di mesi fa, trovando magari poco originale ma senz'altro affascinante l'ambientazione cyberpunk e, in generale, lo stile di un titolo che punta anche su di un sistema di combattimento spettacolare.

Parliamo a tutti gli effetti di un action adventure in 2.5D con elementi RPG in cui controlleremo Ann, una combattente estremamente abile a cui è stata assegnata una difficile missione sullo sfondo della gigantesca Metropolis che fa da scenario al gioco.

Le sequenze di gameplay di ANNO: Mutationem passeranno dunque dalle due alle tre dimensioni senza soluzione di continuità, alternando scontri furiosi e fasi esplorative in cui potremo interagire con diversi personaggi.

"Siamo molto felici e grati di poter festeggiare insieme a PlayStation e al China Hero Project l'entrata di ANNO: Mutationem in fase gold", si legge nel post del team di sviluppo. "Grazie anche allo studio per il duro lavoro!"