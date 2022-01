Xbox e Activision Blizzard: un elenco dei giochi che passano in mano a Microsoft

Tra le tante notizie emerse sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft in questo frastornante pomeriggio, vediamo anche un interessante elenco con i giochi di proprietà del publisher che passeranno di fatto nelle mani di Xbox Game Studios una volta che la manovra sarà completata.

Come abbiamo visto, Microsoft ha avviato l'acquisizione di Activision Blizzard in una mossa che verrà completata solo fra più di un anno, salvo eventuali blocchi imposti da antitrust e organismi simili. Vediamo dunque un elenco (probabilmente parziale) delle proprietà intellettuali che dovrebbero passare in mano a Xbox Game Studios con l'acquisizione, come raccolto da VGC: