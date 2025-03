AOC Gaming 27G15N in offerta per la Festa delle Offerte di Primavera 2025 su Amazon

Durante la Festa delle Offerte di Primavera 2025, Amazon Italia propone un'ottima occasione per chi vuole migliorare la propria postazione da gaming senza spendere troppo: il monitor AOC Gaming 27G15N da 27 pollici è disponibile a 119,99€ invece di 179,99€, con uno sconto del 33%, pari a 60€. Potete acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di un prodotto esclusivo Amazon, con oltre 800 recensioni e una media di 4,5 stelle , che offre specifiche perfette per il gaming competitivo e una visione fluida e brillante.

Gaming fluido a 180 Hz e protezione per gli occhi

Il pannello VA ad alto contrasto supporta una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, ideale per titoli frenetici come FPS, battle royale e corse. La sincronizzazione adattiva assicura immagini senza tearing, mentre HDR10 migliora contrasto e luminosità per una resa visiva più profonda.

Il monitor AOC Gaming

Le tecnologie Flicker-Free e Low Blue Light riducono l'affaticamento visivo, rendendo il monitor adatto anche a sessioni di gioco prolungate. Inoltre, include preset integrati per giochi FPS, RTS e corse, oltre alla possibilità di creare configurazioni personalizzate.