Il case ASUS Prime AP201 in offerta per la Festa delle Offerte di Primavera 2025 su Amazon

Durante la Festa delle Offerte di Primavera 2025, Amazon Italia propone uno sconto interessante sul case ASUS Prime AP201, uno dei migliori MicroATX sul mercato per chi cerca compattezza, prestazioni termiche e un design elegante. Il prezzo scende a 81,99€ invece di 99,90€, con un risparmio di 17,91€, pari al 18%. Potete acquistarlo a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Con oltre 480 recensioni e una media di 4,7 stelle, il Prime AP201 è anche una Scelta Amazon nella categoria "micro ATX case". È disponibile in colorazione nera, ed è pensato per chi vuole creare build compatte ma senza rinunciare al flusso d'aria e alla compatibilità con hardware di fascia alta.