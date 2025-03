Netac NV7000-t 2TB SSD Gen4 in offerta esclusiva Prime per la Festa delle Offerte di Primavera 2025

Tra le offerte esclusive per i clienti Prime durante la Festa delle Offerte di Primavera 2025, spicca il Netac NV7000-t da 2TB , un SSD NVMe Gen4 ad alte prestazioni ideale per PC da gaming, laptop e PS5. Il prezzo scende a 119,99€ invece di 159,99€, con un risparmio netto di 40€. Potete acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di un'unità solida interna con interfaccia PCIe 4.0 e form factor M.2 2280, in grado di garantire velocità di trasferimento elevatissime e un'ottima compatibilità con tutte le principali piattaforme, inclusa la console Sony.

Prestazioni estreme e gestione termica intelligente

Il Netac NV7000-t raggiunge fino a 7300 MB/s in lettura e 6700 MB/s in scrittura, posizionandosi tra gli SSD più veloci della sua fascia. È 2-3 volte più veloce di un SSD PCIe 3.0 e oltre 10 volte più rapido di un SSD SATA, rendendolo ideale per editing video, gaming e carichi professionali pesanti.

La velocità dell'SSD

Grazie alla tecnologia intelligente di controllo della temperatura, il drive mantiene le sue prestazioni stabili anche durante l'uso prolungato. Il PCB a singolo lato lo rende perfetto per installazioni compatte, come in laptop sottili o all'interno di PS5.