Aperture Desk Job, dataminer hanno scoperto molte altre informazioni sui progetti di Valve

Un dataminer ha scoperto moltissimi dettagli su altri giochi di Valve apparentemente in sviluppo, cercando tra i file del recentissimo Aperture Desk Job, lanciato per accompagnare sul mercato lo Steam Deck.

Il primo gioco a emergere dai file è Citadel, titolo già vociferato in passato che viene descritto come un ibrido tra un RTS e un FPS in cui squadre di Combine e squadre di Ribelli si affrontano sul campo di battaglia. Si tratta di un titolo multiplayer team based pensato anche per la realtà virtuale. Quindi Citadel non è il nome di lavorazione di Half-Life 3, dopotutto.

Altro gioco nominato nei file è Counter-Strike: Global Offensive 2, realizzato con la nuova versione del Source, il motore proprietario di Valve. Del progetto non si sa nulla, quindi prendetelo con le molle.

Come con le molle va presa la parte relativa al ritorno di Half-Life: Alyx con un secondo episodio. Essendo il primo uno dei migliori titoli per visori VR, ben venga un seguito. Anche in questo caso i dettagli sono pochissimi.

Infine, è stato svelato che SteamPal doveva essere un remake di F-Stop per Steam Deck.

Naturalmente prendete il tutto con le dovute cautele, perché non è detto che tutti i progetti citati vedano la luce del giorno. Del resto la fonte è Valve stessa, quindi è impossibile negare che esistano o che, quantomeno, siano esistiti, a meno che non si tratti di una grossa trollata.