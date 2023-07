Apex Storage annuncia X16 AIC: 16 SSD NVMe Gen 4 in un unico slot PCI Express

All'inizio di questo anno Apex Storage si è resa protagonista di un annuncio particolare, ovvero l'X21 AIC, una scheda in grado di offrire fino a 21 slot SSD NVMe Gen 4, per un totale di 100 linee PCIe, arrivando così ad una capacità di memoria fino a 168 TB. Quest'ultima inoltre era costruita con un unico slot di ingombro ed il raffreddamento avveniva passivamente.

Apex Storage Solutions non si è fermata e ha deciso di lanciare sul mercato una sorta di versione ridotta chiamata X16 AIC. Anche in questo caso lo slot occupato è un singolo PCI Express e viene garantita la possibilità di configurare fino a 16 SSD NVMe Gen 4; questa particolare scheda offre dunque 84 linee PCIe 4.0 e una velocità di lettura e scrittura fino a 31 GB/s. In questo caso la conta massima di spazio di memoria raggiungibile è di 128 TB.

A livello strutturale troviamo 8 slot SSD sulla parte anteriore del PCB e altri 8 sul retro. Sempre nella parte anteriore è presente una soluzione per il raffreddamento attivo, novità rispetto al più "grande" X21, rappresentata da una ventola che spinge aria verso il basso dove si trova il dissipatore di calore.