Apple AirPods, novità in arrivo con iOS 15: audio spaziale, Find My e Conversation Boost

Apple AirPods si evolvono con l'arrivo di iOS 15 attraverso una serie di novità e caratteristiche aggiuntive in grado di modificarne l'esperienza d'uso in maniera sostanziale, come la presenza dell'audio spaziale, il supporto per Find My e il Conversation Boost, tra le altre cose.

Conversation Boost è un'opzione che migliora l'accessibilità dei dispositivi, consentendo a persone con deficit di udito non gravi di sentire meglio la voce delle persone interno a noi, amplificandola e isolandola dal rumore di fondo, che viene parzialmente cancellato dagli AirPods.

Apple AirPods si evolvono con iOS 15

Una nuova opzione consentirà di ottenere delle segnalazioni sulle notifiche su cui vogliamo essere aggiornati in ogni momento, con funzioni aggiuntive come la possibilità di leggere la lista della spesa e cose simili attraverso AirPods.

Gli auricolari Apple riceveranno inoltre il supporto per Find My con l'arrivo di iOS 15: con questo sistema, sarà possibile trovare più facilmente i dispositivi accedendo al servizio già utilizzato da iPhone, iPad e Mac, dunque con la possibilità di localizzare e farli suonare.

Infine, Apple ha parlato anche di un supporto maggiore per lo Spatial Audio: con il Dolby Atmos che diventa supportato ufficialmente, la casa di Cupertino dimostra una maggiore attenzione a questa tipologia di audio 3D sui propri dispositivi, dotando dunque anche AirPods del supporto per lo Spatial Audio in maniera più immersiva.