iPadOS 15, le novità dalla WWDC 2021: widget, schermata home e multitasking

iPadOS 15 è stato presentato alla WWDC 2021, dove Apple ha annunciato le novità del sistema operativo per iPad: widget migliorati, schermata home modificata e multitasking più efficiente, fra le altre cose.

Dopo le novità di iOS 15, ecco dunque alcune delle feature che la casa di Cupertino ha pensato esclusivamente per i possessori del suo tablet, in grado di sfruttare le dimensioni dello schermo per un'esperienza più completa e smart.

La schermata Home è stata ridisegnata per supportare i widget, che possono dunque essere collocati ovunque si desideri per avere a disposizione immediatamente le app e gli strumenti che utilizziamo più spesso, nonché per organizzare meglio le schermate.

iPadOS 15, la gestione dei widget sulla schermata Home.

Introdotta anche la Raccolta App già vista su iOS 14, insieme a nuovi strumenti per il multitasking che possono essere selezionati dalla parte alta dello schermo di iPad, così da facilitare la selezione di nuove app nella visuale split-screen.

Le Note sono diventate più intelligenti, con la possibilità di mandare messaggi, inserire tag, visualizzare le attività su note condivse grazie a un'interfaccia inedita e con lo strumento Quck Note, che attiva le note con Apple Pencil tramite uno swipe da un angolo dello schermo.