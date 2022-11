Apple attualmente vale di più di Alphabet, Amazon e Meta messe insieme

Recentemente, la capitalizzazione di Apple sul mercato ha raggiunto la mostruosa cifra di 2.307 miliardi di dollari, facendole superare in valore assoluto quello sommato di Alphabet, Amazon e Meta, che si fermano a 2.306 miliardi di dollari.

Alphabet (la compagnia di Google) ha una capitalizzazione di 1.126 miliardi di dollari, Amazon si ferma a 939.78 miliardi di dollari, mentre Meta ad appena 240.07 miliardi di dollari, stando ai dati forniti da Yahoo Finance. In generale, molte compagnie tech hanno subito un forte contraccolpo sul mercato azionario dopo l'annuncio di risultati non esaltanti nell'ultimo trimestre fiscale, tranne Apple che ha visto una buona crescita grazie ai ricavi record. Si parla di un segno positivo dell'8%, lì dove Meta è scesa del 20%, Amazon del 10% e Alphabet dell'1%.

I dati negativi delle tre compagnie nascondo dal declino delle pubblicità online e hanno comportato la perdita di miliardi di dollari sul mercato azionario. Amazon è uscita dal club esclusivo delle compagnie con una capitalizzazione di più di 1.000 miliardi.

Naturalmente parliamo in tutti i casi di cifre enormi, ma i cali mostrano un momento difficili per le compagnie tech sul mercato, per via delle molte contingenze internazionali che si sono create negli ultimi anni.