OlliOlli World: Finding the Flowzone scopriamo il DLC con Jemima Tyssen Smithen

Lo Skatepark di OlliOlli World ha acceso di nuovo i riflettori sulle luci della ribalta con i colori del suo ultimo DLC: Finding the Flowzone. Il successo del gioco Roll7 ha sicuramente dato fiato alle produzioni dedicate al mondo dello skating che da tempo vivevano un periodo di magra. La formula del platforming, la stratificazione dell'esperienza di gioco e lo stile spensierato sono riusciti a trasformare OlliOlli World in un instant classic, quando i precedenti capitoli avevano imposto il loro successo solo tra la nicchia di giocatori appassionati.

OlliOlli World, sin dall'uscita, ha riscosso i favori della critica e nella nostra recensione ne abbiamo lodato l'immediatezza e lo stile. Un aspetto interessante l'abbiamo riscontrato nella scrittura dei personaggi così liberi e spensierati da incastrarsi perfettamente con l'ambientazione e con il gioco. Il merito è in larga parte di Jemima Ellie Smith , la Character Writer dietro ai simpatici individui che popolano Radlandia, con cui abbiamo avuto modo di interagire nella cornice del festival Lucca Comics and Games 2022 e che ci ha raccontato la parabola che l'ha accompagnata qui, a Finding the Flowzone la fermata finale del viaggio con OlliOlli World.

Bisogna considerare che durante le fasi iniziali dello sviluppo, cominciate prima ancora della release del gioco, c'era la concreta possibilità che Radlantis fosse ambientata, come la città di Atlantide, sott'acqua. Poi la creatività del team li ha portati a riconsiderare il flusso da fluido a gassoso e da ciò ecco la Radlantis City che conosciamo e che conoscerete con Finding the Flowzone.

In Finding the Flowzone sono stati introdotti nuovi elementi di gameplay come le correnti ventose, che fanno da contraltare al raggio traente proposto in Void Riders. Si tratta di dinamiche fluide che si incastrano senza soluzioni di continuità con il gameplay, lasciando al giocatore ulteriori basi su cui costruire il castello di combo e di stile di OlliOlli World. Tutto per impedire insieme a nuovi e stravaganti compagni che B.B. Hopper, una rana senza pelo sullo stomaco, sfrutti la città per i suoi pericolosi affari.

Un ritorno all'origine?

Destreggiarsi tra le correnti di Finding the Flowzone può sembrare facile, ma realizzare con precisione i trick più folli non lo è per nulla

L'esperienza multiplayer in OlliOlli World ricalca volutamente quella "asincrona" che si sperimenta in uno skate park, con leaderboard, classifiche e showdown, proprio come sulla tavola si è soliti esibirsi, ma al contempo osservare gli altri skater che danno prova delle loro abilità per emularli e migliorarsi. In Roll7 sono molto soddisfatti di questa esperienza e Jemima conferma che sarà sicuramente la strada anche per un eventuale futuro.

Questa correlazione tra l'esperienza reale e digitale, per quanto OlliOlli sia quanto di più lontano dal concetto di simulazione, ci ha portato a chiedere a Jemina se ci fosse speranza per i videogiochi di ispirare la gente a trasformare una passione videoludica in una reale. Lei ci ha risposto che è in parte ciò che è successo tra molte persone del team.

"C'erano sì tante persone che già praticavano lo skating, alcune lo facevano in passato e molti di essi hanno ricominciato. C'è sempre qualcosa di magico nei giochi che spesso e volentieri ti attrae, ma ti fa anche aspirare a qualcosa di più. Anch'io ci ho provato ma purtroppo non sono molto brava e ho paura di farmi male, con OlliOlli invece non corro questo rischio."