Offerte Amazon: set volante e pedaliera Hori RWA Racing Wheel Apex per PC, PS4 e PS5

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un set volante e pedaliera Hori RWA Racing Wheel Apex per PC, PS4 e PS5 con licenza ufficiale. Lo sconto segnalato è del 27%, ovvero di 35.09€ dopo aver attivato i 5€ di sconto aggiuntivo al check-out. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo set Hori è 129.99€. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon ed è subito disponibile per la spedizione, al momento della scrittura di questa notizia.

Hori RWA Racing Wheel Apex è compatibile con PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Si tratta di un prodotto su licenza ufficiale di Sony. Include un volante da corsa e pedali a grandezza naturale. Il raggio di virata è di 270 gradi ed è personalizzabile. Il volante si fissa con un sistema a morsetto.

Set volante e pedaliera Hori RWA Racing Wheel Apex

