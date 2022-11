God of War: Ragnarok: Santa Monica voleva missioni secondarie migliori di quelle di The Witcher 3

Uno degli obiettivi che Sony Santa Monica si è posta sviluppando God of War: Ragnarok è stato quello di realizzare delle missioni secondarie migliori di quelle di The Witcher 3. Il titolo di CD Projekt Red è stato tra le principali fonti d'ispirazione dello studio americano, come confermato da un membro di Santa Monica stessa, Anthony DiMento, a commento di un passaggio della recensione del gioco scritta da Gene Park per The Washington Post.

Park nel suo articolo ha scritto (autocitandosi su Twitter): "God of War: Ragnarok ha finalmente detronizzato The Witcher 3 per le migliori missioni secondarie che abbia mai provato in un gioco d'avventura. I combattimenti migliori del gioco, le storie più sentite e le aree più spettacolari sono nelle missioni secondarie. Non saltatele."

Al che DiMento ha voluto spiegare che quello di avere delle missioni secondarie migliori di quelle di The Witcher 3 era "L'obiettivo che mi ero posto per i contenuti opzionali di God of War Ragnarok. The Witcher 3 è uno dei mie giochi preferiti di tutti i tempi... Sembrerà impossibile, ma questo era esattamente l'obiettivo. Leggere queste parole è fantastico."

Le parole di Park sono state commentate anche da Luis Sanchez, il Lead Level Designer di God Of War Ragnarok, che ha aggiunto: "Come lead del level design, questo riconoscimento significa moltissimo. Abbiamo messo tutto quello che potevamo in ogni centimetro del gioco. Il team non li ha trattati come contenuti secondari, ma ha creato tutto per migliorare il mondo di gioco e l'esperienza del giocatore. Sono così fiero di ciò che abbiamo realizzato."

Per il resto vi ricordiamo che God of War: Ragnarok sarà disponibile per PS4 e PS5 a partire dal 9 novembre 2022. Se volete più dettagli, potete leggere la nostra recensione.